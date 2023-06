Sénégal: solidarité pour aider les étudiants à rentrer chez eux en sécurité - adakar.com

Sénégal: solidarité pour aider les étudiants à rentrer chez eux en sécurité
Publié le mardi 6 juin 2023 | RFI

À Dakar, après plusieurs jours de violences, le campus de la faculté Cheikh Anta Diop de Dakar a fermé, vendredi 2 juin, et les étudiants ont dû évacuer les lieux. Beaucoup se retrouvent sans leur bourse et sans endroit où aller. La solidarité s’organise et des bénévoles leur viennent en aide pour leur permettre de rentrer chez eux dans les provinces.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Le téléphone vissé à l’oreille, Mamadou Diakhaté court dans tous les sens. Des grappes d’étudiants avec des valises viennent vers lui pour se faire aiguiller : « Tu veux aller dans le bus de Kolda ou de Saint Louis ? » Depuis le début des manifestations, Mamadou Diakhaté propose des solutions de transports gratuites pour que les étudiants puissent rentrer chez eux : « On paye le bus et surtout, on leur permet de rentrer en sécurité. »