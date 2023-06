La Cedeao déploie 75 observateurs électoraux en Guinée-Bissau - adakar.com

La Cedeao déploie 75 observateurs électoraux en Guinée-Bissau Publié le mardi 6 juin 2023 | Agence de Presse Africaine

La Mission d’observation électorale de la Cedeao déployée en Guinée-Bissau pour les élections législatives du 4 juin 2023 a formé et déployé des observateurs.



Le communiqué de la Commission de la Cedeao indique que les observateurs ont été formés sur les règles, l’éthique et les mécanismes de communication pour le succès de la mission d’observation.



La mission d’observation électorale comprend 75 observateurs, issus du Comité des représentants permanents de la Cedeao, des ministères des affaires étrangères et des organes de gestion électorale des États membres, du Conseil des sages de la Cedeao, des institutions communautaires (Parlement et Cour de justice), des organisations de la société civile, des médias et des observateurs électoraux formés.



Selon le communiqué, la mission a appelé à des élections pacifiques, au respect de la constitution et à la nécessité d’assurer la transparence et l’équité dans la conduite des élections.



« Le déploiement est conforme aux dispositions de l’article 14 du Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et à l’engagement de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao de déployer des missions d’observation dans les États membres qui organisent des élections », ajoute le communiqué.