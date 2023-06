Emeutes violentes : Les armes du mal - adakar.com

Emeutes violentes : Les armes du mal Publié le mardi 6 juin 2023 | Le Quotidien

Au Sénégal, les manifestations sont de plus en plus violentes

C’est vu par tous : les manifestants étaient d’une violence jamais vue. Selon la Police nationale, il y en avait certains qui détenaient des armes de guerre dont même les Forces de défense et de sécurité ne disposent pas. Depuis le début des émeutes, quelque 500 personnes dont des mineurs et des étrangers, ont été arrêtées.



Par Ousmane Sow – Après 72h sur le terrain à faire face aux émeutiers, la Police nationale a fait le point sur la situation. Au-delà d’une dizaine de blessés, quelque 500 manifestants dont des mineurs et des personnes étrangères, ont été interpellés entre jeudi et vendredi à Dakar et dans d’autres régions. Directeur de la Sécurité publique, le Com­missaire divisionnaire Ibra­hima Diop a tenu hier un point de presse : «Il y a en effet 500 arrestations dans les rangs des manifestants. Un bon nombre d’entre eux détenaient des armes de guerre dont même les Forces de défense et de sécurité ne disposent pas. Ils disposaient également d’armes blanches, de cocktails Molotov…» Le Dsp explique que l’institution de maintien de l’ordre ne faillira pas dans sa mission : «La police a fait face à des gens extrêmement violents et qui n’hésitaient pas à tirer sur les Forces de défense et de sécurité. Pour une sécurité renforcée, la Police nationale invite les populations à plus de collaboration pour appréhender toute personne faisant partie de ces actes subversifs.» Selon lui, la Police nationale va prendre «toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter au pays de sombrer dans le chaos».

Depuis le délibéré du procès Ousmane Sonko le condamnant à 2 ans de prison ferme pour corruption de jeunesse, après avoir été blanchi de viols et menaces de mort sur Adji Sarr, des manifestants, notamment des pillards, se sont jetés dans les rues de Dakar. Plu­sieurs commerces et banques ont été mis à sac, provoquant aussi de nombreux blessés et morts. Selon la Croix-Rouge sénégalaise, près de 357 manifestants ont été blessés dont une femme enceinte et 36 éléments des Forces de défense et de sécurité. Evidemment, les départements de Dakar, Gué­diawaye, Keur Massar, Pikine, Rufisque et Ziguinchor ont été les plus touchés. En outre, 78 cas de blessures graves ont été évacués vers les structures de santé.