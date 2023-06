Plus de 60 tonnes de produits plastiques prohibés saisies depuis 2020 (responsable) - adakar.com

Le chef de la division de la prévention et du contrôle des pollutions et nuisances à la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC), Assane Diop, a révélé lundi la saisie, sur toute l’étendue du territoire national, de plus de 60 tonnes de produits plastiques prohibés depuis l’entrée en vigueur en 2020 de la loi sur le plastique.



‘’Plus de 60 tonnes de produits plastiques prohibés ont été saisies depuis l’entrée en vigueur de la loi et une bonne partie éliminée de manière écologiquement rationnelle’’, a-t-il dit dans un entretien accordé à l’APS, en perspective de la célébration de la 51ème édition de la journée mondiale de l’environnement (JME).



Cette journée est axée autour du thème ‘’Les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne +Beatplasticpollution+’’.



Il a souligné que cette saisie a été réalisée ‘’grâce à la mise en place par le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en collaboration avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les services de la Douane, d’un plan d’actions visant à appliquer de façon effective la loi sur le plastique dans toutes ses dimensions’’.



‘’Ce plan d’actions a permis d’enregistrer d’autres résultats, comme la substitution des sacs prohibés par des sacs en papier et en tissu dans les grandes surfaces, la disparition des gobelets en plastique. Des sanctions pécuniaires et pénales ont été appliquées aux contrevenants’’, a-t-il ajouté.



Il a aussi fait état de ‘’campagnes d’information et de sensibilisation de même que des sessions d’échange et de partage de la loi sur le plastique à l’attention des différentes catégories d’acteurs’’. Il s’est félicité de ‘’la large diffusion de la loi auprès des services de l’Etat concernés, des populations et des opérateurs économiques, au cours de cette campagne’’.



L’Etat du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, a adopté la loi n°2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques’’, a-t-il rappelé.



‘’Cette loi interdit la production, l’utilisation et l’importation des sachets et produits plastiques à fort impact environnemental, tout en accélérant la dynamique en faveur de l’économie circulaire’’, a-t-il ajouté.



La Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) est sous la tutelle technique du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.



La tutelle a décidé d’annuler à Dakar toutes les activités officielles commémoratives de cette journée. Ces activités, qui devaient initialement commencer samedi dernier au Grand Théâtre de Dakar, ont été annulées en raison des vagues de manifestations occasionnées par la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme, dans l’affaire Sweet Beauty.



AB/ASG/OID