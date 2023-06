Football: Zlatan Ibrahimoviç met fin à sa carrière sportive - adakar.com

News Sport Article Sport Football: Zlatan Ibrahimoviç met fin à sa carrière sportive Publié le lundi 5 juin 2023 | aDakar.com

Le footballeur Zlatan Ibrahimoviç

Le footballeur suédois, Zlatan Ibrahimoviç a mis fin à sa carrière à l’âge de 41 ans, dimanche 04 juin 2023 à l’issue de la victoire des milanais à San Siro lors de la 38e et dernière journée de Série À, championnat de football italien.





"J’ai tellement de souvenirs et d’émotions ici, la première fois que je suis venu ici, vous m’avez donné du bonheur. La deuxième fois, l’amour», dit-il au Milan AC où il termine sa carrière. Il n'a pas manqué de rendre hommage à ce club ainsi qu'à ses supporters. « Et surtout les supporters. Je serai un Milanais pour le reste de ma vie. Le moment est venu de dire au revoir au football, mais pas à vous. On se reverra, si on a de la chance. Forza Milan et au revoir», s'est exprimé Zlatan Ibrahimoviç étreint par l'émotion devant le public présent.





Après des bons et mauvais moments vécus, la star suédois retient du positifs suite à son passage dans les plus grands clubs du monde . De l'Italie avec la Juventus, l’Inter et l’AC Milan, à l'Espagne avec le FC Barcelone et l'Angleterre avec Manchester United en passant par le Paris Saint Germain (PSG) en France, avant de rejoindre la Major League Soccer avec les Los Angeles Galaxy puis de revenir à Milan pour vivre une nouvelle expérience avec les Rossoneri, ce renard des surfaces aura inscrit son nom dans les annales du football mondial. Habitué des punchlines aussi bien sur le terrain qu’en dehors, Zlatan Ibrahimoviç a remporté presque tous les trophées européens.





