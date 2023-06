Ligue des champions CAF : Al Ahly vainqueur de la manche aller devant Wydad (2-1) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions CAF : Al Ahly vainqueur de la manche aller devant Wydad (2-1) Publié le lundi 5 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par Dr

Ligue des champions CAF : Al Ahly vainqueur de la manche aller devant Wydad (2-1)

Tweet

Le club d’Al Ahly d’Egypte a remporté dimanche la manche aller de la finale de la ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), en s’imposant devant le Wydad Athletic Club sur un score de deux buts à un au stade international du Caire.



Le match retour est prévu dimanche prochain au Stade Mohammed V de Casablanca.



C’est la troisième fois que les deux équipes se retrouvent en finale de la plus grande compétition africaine en club. Les marocains étaient vainqueurs en 2017 et 2022 devant les Diables Rouges d’Al Ahly.



Avec dix coupes remportées, l’équipe égyptienne est le club le plus titré de la compétition.



Le Wydad AC surnommé, la forteresse rouge est, vainqueur du tournoi africain à trois reprises.



SK/MTN