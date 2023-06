Internet: L’Etat sénégalais suspend internet temporairement dans certaines localités du pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Internet: L’Etat sénégalais suspend internet temporairement dans certaines localités du pays Publié le lundi 5 juin 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Internet

Tweet

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a annoncé via un communiqué , dimanche 04 juin 2023, suspendre temporairement internet des données mobiles dans certaines régions du pays afin de contrecarrer la diffusion des messages haineux et subversifs dans un écosystème de tension non apaisée.







Cette décision de l’Etat survient, suite à l’éclat des violentes manifestations qui ont eu lieu dans la capitale sénégalaise et dans d’autres villes du Sénégal, dont Ziguinchor à la suite de l’annonce de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse », dans son procès pour viol et menaces de mort sur la personne d’Adji Sarr, une ex-masseuse, employée d’un salon de beauté à Dakar.







Ces deniers jours, à Dakar et à Ziguinchor, des manifestants coléreux ont saccagé plusieurs édifices publics et privés notamment des banques, des stations-service, des magasins, entre autres.







Pour rappel, un nouveau décès s’est ajouté samedi à la liste des pertes en vies humaines, portant le bilan à 16 morts depuis jeudi, début des manifestations, a indiqué le Ministère de l’Intérieur.







H.B