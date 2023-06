Sénégal: “les États-Unis sont troublés et attristés par la violence et les dégâts dans de nombreuses régions du pays“ (Département d’État) - adakar.com

Sénégal: "les États-Unis sont troublés et attristés par la violence et les dégâts dans de nombreuses régions du pays" (Département d'État) Publié le dimanche 4 juin 2023 | aDakar.com

Ambassade des États-Unis au Sénégal

En tant qu'ami et partenaire solide du Sénégal, les États-Unis sont troublés et attristés par la violence et les dégâts dont nous avons été témoins dans de nombreuses régions du pays. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées et nous souhaitons un rétablissement rapide et complet aux blessés.



Le solide bilan du Sénégal en matière de gouvernance démocratique, d'état de droit et de coexistence pacifique est quelque chose dont le peuple sénégalais peut être fier à juste titre. Nous exhortons toutes les parties à exprimer leurs points de vue de manière pacifique.



3 juin 2023



Matthew Miller,

porte-parole du Département d'État américain