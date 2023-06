Sénégal: Déclaration de l’Union Européenne sur les derniers évènements - adakar.com

Sénégal: Déclaration de l'Union Européenne sur les derniers évènements
Publié le samedi 3 juin 2023

L’UE s'inquiète de la montée des tensions politiques et sociales qui se sont accrues ces derniers jours au Sénégal. Elle déplore la mort d’au moins neuf personnes suite à des violences au cours de la nuit dernière.



Dans ce contexte, il est primordial que les éléments qui fondent la longue tradition de démocratie, d’Etat de Droit, de respect des droits et libertés au Sénégal soient préservés par tous.



L’UE a confiance en la solidité de la démocratie sénégalaise et dans les forces politiques qui l’animent pour préparer les échéances électorales de manière inclusive et pacifique.



Le 2 juin 2023