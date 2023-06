Heurts à Touba: Serigne Mountakha recommande l’arrêt des manifestations - adakar.com

Heurts à Touba: Serigne Mountakha recommande l'arrêt des manifestations Publié le samedi 3 juin 2023

Visite de courtoisie du président de la République auprès du Khalife général des Mourides

Touba, le 1er mai 2023 - Le chef de l`État s`est rendu à Touba pour une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides et lui présenter ses condoléances suite à la disparition de son épouse. Tweet

Des heurts ont opposé les manifestants et les policiers à Touba ce vendredi durant des heures. Les affrontements ont occasionné des dégâts dans la capitale du mouridisme. Le domicile du ministre Aly Ngouille Ndiaye a été vandalisé, un véhicule incendié et la maison du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a failli être saccagée.



Une autre stations-service a été attaquée et pillée à Touba, selon des sources de Seneweb. Des manifestants ont brûlé des pneus sur les deux voies jusqu'à quelques mètres de la résidence Khadim Rassoul située à Darou Marnane.



Des individus ont brûlé des objets à la corniche de Guédé. Mais ils seront dispersés par la police.



Le khalife général des mourides a réagi tard dans la nuit suite aux manifestations des jeunes dans la ville sainte. Le message de Serigne Mountakha Mbacké a été délivré aux manifestants à travers une déclaration faite par Serigne Abdou Lahad Bousso au niveau de la grande mosquée de Touba.



Suite à la sortie du patriarche de Darou Miname, le calme est revenu dans la capitale du mouridisme pour le moment.