Acquittement pour viol et condamnation pour corruption de jeunesse : Les militants de Sonko ne comprennent pas la décision du tribunal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Acquittement pour viol et condamnation pour corruption de jeunesse : Les militants de Sonko ne comprennent pas la décision du tribunal Publié le samedi 3 juin 2023 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

L'opposant Ousmane Sonko a été condamné, hier, à deux ans de prison ferme par la chambre criminelle. Il a été acquitté des chefs d'accusation de viol et de menaces de mort. Un verdict que certains de ses militants et sympathisants ne comprennent. Ils sont furieux.







Accusé de viol et de menaces de mort depuis mars 2021, le leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a été condamné, hier par la chambre criminelle du tribunal de Dakar, à deux ans de prison ferme, pour une toute autre infraction : corruption de la jeunesse. Après plus de deux ans de tiraillements, d'affrontements, de résistance, les deux chefs d'accusation qui lui ont été reprochés n’ont pas été retenus contre lui. C’est pourquoi, ses militants et sympathisants confient à "EnQuête" leur désaccord du verdict qui a été rendu.



"Les questions que je me pose : comment peut-on condamner quelqu'un de quelque chose qu'on ne lui a pas reproché ? Comment est-t-on passé de viol, de menaces de morts à corruption de la jeunesse ? Le juge s'est contredit, pour dire vrai et c'est tout", fulmine Mamadou Lamine Diallo, un sympathisant du Pastef. Embouchant la même trompette, un militant de Pastef, s'exprimant sous l'anonymat, déclare que la justice s’est décrédibilisée. "On sent nettement que cette justice a perdu sa valeur. Je ne dirai même pas justice, mais plutôt injustice. On ne peut pas poursuivre une personne de viol, pendant 2 ans, avec beaucoup de morts et des parents qui souffrent jusqu'à présent de la perte de leurs enfants et venir aujourd'hui nous dire qu'il n'y a pas eu de viol et le condamner pour corruption de la jeunesse. C'est vraiment du n'importe quoi !", se désole le trentenaire.



‘’Tout le monde savait que le dossier est vide’’



Très en colère, un autre "pastefien", Balla Ndiaye, affirme que tout ce que l'Etat voulait dans cette affaire était de ternir l'image d'un opposant qui dérange. "Ousmane Sonko doit déposer un recours pour diffamation et accusations gratuites. On nous parle de corruption de la jeunesse, mais Adji Sarr n'est pas une enfant ; elle avait 21 ans en 2021", lance-t-il.



Même s'il n'est pas d'accord avec la destruction des biens publics par les manifestants, il souligne que tout le monde sait que Macky Sall ne sait pas négocier. "Tout ce qu'il sait, c'est de passer à l'acte. La preuve, avant-hier, lors de l'ouverture du dialogue national, il avait dit : il faut que l'opposition le supplie pour qu'il leur cède son mandat. Comment un président de la République peut tenir ce genre de paroles ?", s’interroge le "pastefien". Dans la même veine, rappelle-t-il, "Macky avait dit qu'il a mis son coude sur les dossiers qui peuvent brûler le Sénégal. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait pour le dossier Adji Sarr - Ousmane Sonko? La réponse est simple, c'est parce qu'il sait que Sonko est un potentiel vainqueur à l'élection présidentielle de 2024".



De son côté, Oumar Cissé est d'avis que "Sonko doit être acquitté de tous les chefs d'accusation’’. ‘’Ce qui s'est passé durant ces trois années est catastrophique et regrettable. Beaucoup de pertes en vie humaines pour rien. Car, tout le monde savait que le dossier est vide. Donc, ils doivent libérer Ousmane Sonko pour de bon".



FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)