Macky Sall, Président de la République : " Le combat contre les faux médicaments est encore long" Publié le samedi 3 juin 2023

© aDakar.com par DR

Macky Sall, président de la République, en visioconférence

Le Président de la République, Macky Sall a évoqué la problématique des faux médicaments lors de la cérémonie d'ouverture du forum pharmaceutique international. "Une autre problématique concerne les faux médicaments qui constituent un véritable problème de santé publique" a dit le président Sall.



Il a par ailleurs cité l'Organisation mondiale de la santé (Oms) qui affirme que 30 à 60% des populations africaines sont exposées. Le médicament contrefait ne soigne pas. A l’inverse ce sont des produits tueurs silencieux qui augmentent les pathologies et favorisent l'expansion des maladies chroniques coûteuses. Pour faire face aux ravages, le chef de l'État invite à renforcer les efforts communs de lutte." Il faut sécuriser le circuit du médicament et renforcer le dispositif réglementaire réprimant la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits ". Sur cet aspect particulier, note le président, le Sénégal a posé des jalons importants dans la révision du code et la création de l'Agence de réglementation pharmaceutique pour mieux lutter contre le fléau des médicaments contrefaits. Malgré tout, ce n’est pas demain la veille. « Le chemin de la lutte contre les faux médicaments est encore long et parsemé d'embûches. Les acteurs pharmaceutiques ont un grand rôle à jouer et je voudrais vous assurer de notre soutien dans ce combat », a reconnu le Président de la République.