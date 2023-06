Football / Qualification CAN 2024 / Edouard Mendy, Kéita Baldé absents de la liste d’Aliou Cisse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football / Qualification CAN 2024 / Edouard Mendy, Kéita Baldé absents de la liste d’Aliou Cisse Publié le vendredi 2 juin 2023 | aDakar.com

Tweet

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cisse a publié sa liste des joueurs sélectionnés ce vendredi 02 juin, pour affronter le Bénin le 17 juin prochain pour le compte des qualifications de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire et un match d’amitié face au Brésil.



En dehors de sa conférence de presse annulée, compte tenu des tensions qui subsistent au Sénégal, Aliou Cissé a dévoilé sa liste des 26 Lions qui prendront part au prochain match.



De sa liste, Aliou Cissé a conservé presque toute son équipe type, à l’exception cette fois du portier de Chelsea, Edouard Mendy qui, depuis la reprise de la saison, n’est pas apparu avec son club, Boulaye Dia actuellement blessé à Salernitana, et le milieu sortant Kéita Baldé du côté de Monaco.



A noter que Sadio Mané, Abdou Diallo, Habib Diallo illiman Ndiaye et l’étincelant buteur de villaréal Nicolas Jackson figurent bien sur la liste des Lions de la Teranga.



H.B