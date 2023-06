L’Union Africaine condamne les violences ayant provoqué morts d’hommes et appelle à leur cessation immédiate (Moussa Faki Mahamat) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Union Africaine condamne les violences ayant provoqué morts d’hommes et appelle à leur cessation immédiate (Moussa Faki Mahamat) Publié le vendredi 2 juin 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l`UA

Tweet

Communiqué sur la situation au Sénégal



Le Président de la Commission Moussa Faki Mahamat, suivant de très près les événements au Sénégal, les violences ayant provoqué morts d’hommes en particulier, condamne fermement de telles violences et appelle à leur cessation immédiate.



Il appelle tous les acteurs politiques à observer la plus grande retenue et à éviter de tels actes qui ternissent le visage de la démocratie sénégalaise dont l’Afrique a toujours été fière.



Il appelle au respect du droit des citoyens à exercer leurs droits de liberté d’expression et de manifestation.



Il incite instamment tous les citoyens à respecter l’ordre et la force de la loi.



Il invite tous les acteurs à privilégier les voies du dialogue pour surmonter toutes leurs divergences quelles qu’elles soient