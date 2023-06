Suite à la condamnation à deux (2) ans de prison de Ousmane Sonko, l’accès aux réseaux sociaux a été restreint au Sénégal le jeudi 01 juin 2023. - adakar.com

Publié le vendredi 2 juin 2023 | aDakar.com

Cette information émane de Netblocks, (une organisation de surveillance de la cybersécurité et de la gouvernance d’Internet) qui a publié un rapport confirmant cette restriction.



De ce rapport, il ressort que l’accès aux plateformes de messagerie et réseaux sociaux telles que WhatsApp, Facebook et YouTube devient quasiment impossible au Sénégal



« Les données de réseau en temps réel montrent les restrictions en vigueur sur le principal fournisseur de services mobiles du Sénégal, Orange (Sonatel), des restrictions ayant également été observées par la suite sur Free (Tigo) » a écrit la plateforme. « L’étude porte sur un échantillon de 4 000 mesures effectuées à partir de 120 points d’observation dans tout le Sénégal. Les plateformes non liées sont restées disponibles sans restriction. » a relevé Netblocks



Cependant, toujours selon Netblocks,Cette classe de perturbation peut être contournée en utilisant des services VPN, qui sont en mesure de contourner les mesures gouvernementales de censure d'Internet.



F.Y