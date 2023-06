Environnement des Affaires : seulement 15 pays africains dans le top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de Startup ( Rapport) - adakar.com

Environnement des Affaires : seulement 15 pays africains dans le top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de Startup ( Rapport) Publié le vendredi 2 juin 2023

La ville de Dakar.

Seulement quinze ( 15) pays africains figurent dans le top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de Startup selon le cabinet de recherche '' StartupBlink'' dans un rapport intitulé " Global Startup Ecosystem Index 2023" publié le 30 mai 2023.



Ainsi, dans ce document rapporté par l'Agence de presse Russe,



" Sputnik", et consulté vendredi par Abidjan.net, quinze africains dont l' Afrique du Sud ( 1er africain, 53è mondial), l'île Maurice ( 2ème africain, 61ème mondial), le Kenya ( 3ème africain, 62ème mondial), le Nigeria ( 4ème africain, 64ème mondial) et l'Égypte ( 5ème africain, 67ème mondial), font partie du top 100 des meilleurs écosystèmes propices à l'éclosion et au développement de Startup.



Hormis ces pays sus-cités qui figurent dans le top 5 africain de ce classement, le Ghana ( 6ème), le Cap Vert ( 7ème), le Sénégal ( 8ème), la Namibie ( 9ème) et la Tunisie ( 10ème) font partie du top 10 africain.



En ce qui concerne, les mille ( 1000) villes qui offrent le meilleur écosystème de startup, Lagos ( Nigeria) est la seule ville africaine à figurer dans le top 100 de ce classement mondial.



Il faut noter que la Côte d'Ivoire ne figure pas dans le peloton de tête formant le top 15 africain de ce classement mondial des pays offrant les meilleurs écosystèmes propices à l'éclosion et au développement de startup.





L.Barro