Émeutes au Sénégal: Sadio Mané appelle à un retour à la paix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Émeutes au Sénégal: Sadio Mané appelle à un retour à la paix Publié le vendredi 2 juin 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Décès de Joseph Koto : l’hommage très émouvant de Sadio Mané à son ancien coach

Tweet

« Trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans. Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. ». C’est le message qu’a publié l’attaquant sénégalais Sadio Mané ce vendredi 02 Juin 2023 via son compte Instagram.







Le message de la star du football fait suite aux heurts meurtriers entre forces de l’ordre et partisans de l'opposition qu’a connu le pays le jeudi 01 juin dernier.







Au vu de la situation que traverse le Sénégal depuis quelques temps et vu l’implication de la jeunesse, l’attaquant sénégalais Sadio Mané a appelé à faire « Attention » et, dit-il, à « préserver notre Jeunesse » car « c'est notre première richesse ».







Selon certaines sources, les affrontements d’hier jeudi 01 juin auraient causé neuf (09) morts.





F.Y