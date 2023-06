Tensions au Sénégal: les footballeurs dénoncent et appellent à un retour à la paix - adakar.com

News Sport Article Sport Tensions au Sénégal: les footballeurs dénoncent et appellent à un retour à la paix Publié le vendredi 2 juin 2023 | RFI

Equipe nationale du Sénégal

Plusieurs footballeurs sénégalais réagissent depuis jeudi aux heurts meurtriers qui ont fait, au moins, neuf morts dans le pays. Ils appellent à un retour à la paix, à la sagesse, et à la justice.



Ce jeudi 1er juin, des violents heurts ont éclaté dans plusieurs villes du Sénégal après l’annonce de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait neuf morts, selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.



Ces incidents ont poussé beaucoup de joueurs internationaux sénégalais à prendre la parole pour appeler à un retour au calme. La star des Lions, Sadio Mané, estime que « trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans » et considère qu’il « est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. » « Attention ! Nous devons préserver notre Jeunesse, c'est notre première richesse », avertit le joueur du Bayern.