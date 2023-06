Sénégal: heurts violents entre partisans de l’opposant Ousmane Sonko et forces de l’ordre - adakar.com

Sénégal: heurts violents entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et forces de l'ordre Publié le vendredi 2 juin 2023 | RFI

Après la condamnation d`Ousmane Sonko, jeudi 1er juin, ses partisans ont manifesté à Dakar et dans plusieurs villes du Sénégal et des affrontements parfois violents avec les forces de l`ordre ont eu lieu

Au Sénégal, l’opposant Ousmane Sonko a été condamné hier, jeudi 1er juin, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes après l’annonce de la condamnation. Les affrontements ont commencé juste après l’annonce de la peine. Le bilan est de neuf morts, selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.



Avec nos correspondantes à Dakar, Juliette Dubois, Charlotte Idrac et Théa Ollivier



Dans une déclaration cette nuit à la télévision nationale, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a fait état de neuf décès à Dakar et Ziguinchor, dans le sud du pays, ville dont Ousmane Sonko est le maire. « Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés, et malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziguinchor », a-t-il déclaré.



Les manifestants sont sortis dans différents quartiers de Dakar comme Ngor, Ouakam, Yoff, Camberene ou encore la Medina. Le parti d’Ousmane Sonko, le Pastef, avait appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir, dans un communiqué. De violents affrontements avec les forces de sécurité ont éclaté dans la capitale, mais aussi dans d’autres villes du pays comme à Ziguinchor ou à Saint-Louis.