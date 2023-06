Guerre en Ukraine: la mission africaine pour la paix attendue à Kiev et Sotchi la semaine prochaine? - adakar.com

Publié le vendredi 2 juin 2023 | RFI

© RFI

Guerre en Ukraine: la mission africaine pour la paix attendue à Kiev et Sotchi la semaine prochaine?

Il y a deux semaines, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonçait qu’une mission africaine de paix entre l’Ukraine et la Russie serait prochainement menée par six chefs d’États du continent. À l’origine de ce projet de mission, il y a la fondation Brazzaville, créée en 2015 par le Français Jean-Yves Ollivier. La mission pourrait avoir lieu la semaine prochaine.



Après s’être récemment déplacé en Russie et en Ukraine, ce dernier a annoncé ce mardi 30 mai que la mission devrait se rendre à Kiev et à Sotchi la semaine prochaine, même si des doutes subsistent encore sur ce calendrier. L’homme d’affaires français entreprend à compter d’aujourd’hui une tournée des capitales africaines concernées par cette mission africaine pour la paix en Ukraine. L’objectif est de préparer la mission et surtout affiner le calendrier.



Jean-Yves Ollivier a ainsi atterri ce matin au Caire où il doit s’entretenir avec le président égyptien, Abdel-Fattha al-Sissi, et le président zambien Hakainde Hichilema ont un impératif le 8 juin : un sommet du Comesa, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, est en effet prévu ce jour-là à Lusaka.