Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a, tard dans la nuit du jeudi au vendredi, tenu un point de presse pour se prononcer sur la situation nationale marquée par des manifestations qui ont causé des pertes en vie humaines et des dégâts matériels importants.



"Suite à un différend opposant une jeune sénégalais au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement, ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté, avec regrets, des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf (9) décès à Dakar et à Ziguinchor", a révélé le ministre Antoine Félix Diome lors de la lecture d'une déclaration officielle.



Aux côtés des ministres du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana et de la Communication, Me Moussa Bocar, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a exprimé, au nom du chef de l'État Macky Sall, de "sincères condoléances" aux familles des victimes.



Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé la décision prise souverainement par l'État du Sénégal de suspendre de façon temporaire l'usage de certaines applications sur Internet.



"Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font les appels à la violence et à la haine", a déclaré Antoine Félix Diome.



En effet, l'accès à certaines applications, notamment les réseaux sociaux, est devenu extrêmement difficile depuis maintenant plusieurs sur l'ensemble du territoire national.



Enfin le ministre de l'Intérieur a adressé, pour conclure sa déclaration, un appel à la sérénité et au calme. Il garantit que l'État va veiller sur les personnes et les biens. "Tout en appelant à la sérénité et au calme, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens", a conclu Antoine Félix Diome.



Poursuivi pour viols répétés et menaces de mort, Ousmane Sonko a été acquitté par la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar mais a été condamné pour corruption de la jeunesse à 2 ans de prison.



Le verdict rendu de la Chambre criminelle a provoqué une vague de violence un peu partout au Sénégal, notamment dans les centres urbains dont Dakar et Ziguinchor. La vague de manifestations va toucher toutes les grandes villes avec des destructions importantes de biens publics et privés.



Makhtar C.