UCAD: le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) attaqué par des manifestants

UCAD: le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) attaqué par des manifestants Publié le vendredi 2 juin 2023 | aDakar.com

Le Centre d`Études des Sciences et Techniques de l`Information (CESTI) attaqué par des manifestants

C'est une foulle journée, ce jeudi à Dakar, plus spécifiquement à l'uNiversité Cheikh Anta Diop de Dakar où l'annonce de la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar a provoqué une série de manifestations et de destructions d'établissements publics.



À l'Université, les manifestants qui affrontaient les forces de l'ordre dans un face à face tendu, ont aussi détruits plusieurs établissements publics d'enseignements dont des facultés et des écoles présentes au sein de ladite université.



Le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) de l'UCAD, école de formation de journalistes sénégalais et africains, a été visé. Des véhicules présents dans la devanture ont été caillassés et brûlés. Le bâtiment principal de l'école qui abrite les bureaux, la direction générale ainsi que la direction des études a été incendié. Le bâtiment annexe, nouvelle extension de l'école de formation, ou se trouve l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye a été complètement brûlé par des manifestants.



Cette situation n'est pas exclusive au CESTI. En effet, les bus des facultés, écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été aussi brulés. Des bâtiments, salles de classe ou encore amphithéâtres ont également été vandalisés ou brûlés.



Cette situation a amené le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, le professeur Ahmadou Aly Mbaye a décidé de la fermeture de l'UCAD jusqu'à nouvel ordre. "En raison de la situation de violence qui sévit à l’Université, et du saccage de certains établissements, les enseignements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop.



Il faut relever que cette journée était fortement appréhendée à Dakar, plus particulièrement à l'UCAD où le Recteur avait décidé, mercredi, de la suspension des cours pour cette journée du jeudi 1er juin 2023, en prévision du verdict dans l'affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko.



Makhtar C.