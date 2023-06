La position de Krépin Diatta sur la situation nationale : “où est la justice dans tout ça ?“ - adakar.com

La position de Krépin Diatta sur la situation nationale : "où est la justice dans tout ça ?" Publié le vendredi 2 juin 2023

© Autre presse par DR

L`international sénégalais, Krépin Diatta, nominé pour le titre de meilleur jeune du football africain

La situation politique nationale qui prévaut actuellement interpelle les internationaux sénégalais de football. D'ailleurs certains ont commencé à prendre la parole.



Le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta, sociétaire de l'As Monaco a réagi, sur Instagram aux tensions nées de la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison par la Chambre criminelle dans le dossier qui l'opposait à Adji Sarr, l'ex-masseuse de “Sweet Beauté“.



"Depuis deux ans, le pays traverse des moments très difficiles notamment dans le domaine politique. Deux ans qu'un cas de viol sème la terreur et le chaos, des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d'un citoyen sur des faits outres que ce dont il est accusé depuis deux années, où est la justice dans tout ça ?", a écrit Krépin Diatta.



Le joueur de football appelle à se ressaisir afin que la paix continue de régner au Sénégal. "Penser à la patrie d’abord, ressaisissez-vous! Le Sénégal est un pays avec des valeurs. Au final, le plus Grand des juges nous jugera. Que la paix règne dans notre très cher pays. Tout ça pour ça #Free Sénégal", a conclu Krépin Diatta.



Le délibéré du procès Ousmane Sonko contre Adji Sarr a provoqué une vague de violence un peu partout au Sénégal, notamment dans les centres urbains dont Dakar.



Poursuivi pour viols répétés et menaces de mort, Ousmane Sonko a été acquitté par la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar, mais il a été condamné pour corruption de la jeunesse à 2 ans de prison.



Makhtar C.