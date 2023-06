Emeutes à Dakar : Rufisque, Pikine, Ucad, Guédiawaye : en feu et en flammes - adakar.com

Emeutes à Dakar : Rufisque, Pikine, Ucad, Guédiawaye : en feu et en flammes
Publié le vendredi 2 juin 2023

Des scènes de violences à Dakar lors de la première nuit du couvre-feu

La situation reste toujours tendue dans le département de Dakar. A Pikine après le verdict du procès Adji Sarr/Ousmane Sonko, les manifestants ont saccagé la station Shell.



Ils n’ont pas, non plus, épargné la brigade des Douanes de Pikine près du complexe Léopold Sédar Senghor.



Au total cinq véhicules ont été incendiés par les manifestants. Au marché bou bess (Guédiawaye), l’agence Sde a été incendiée.



Après la gare de Rufisque, des individus tentent de s’en prendre à la gare de Keur Mbaye Fall. Ils sont une cinquantaine, venant du côté de Grand-Mbao. En chemin, ces manifestants ont aussi brûlé des pneus à hauteur du rond-point. Arrivés à Keur Mbaye Fall, ces jeunes se frottent présentement aux forces de l’ordre.





Des jeunes déchaînés ont fini d’assiéger la ville de Rufisque et ses environs . Après des jets de pierres et de lacrymogènes, les cocktails molotov ont pris la place . Les forces de l’ordre dépassèes par les événements ont fini par céder la place aux jeunes . Finalement la gare du train express Regional a été finalement incendiée. Actuellement la situation est presque hors de contrôle….