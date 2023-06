SENEGAL-POLITIQUE-JUSTICE-VIOLENCES / Trois personnes tuées à Ziguinchor lors d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre - adakar.com

SENEGAL-POLITIQUE-JUSTICE-VIOLENCES / Trois personnes tuées à Ziguinchor lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre Publié le vendredi 2 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par Leo Correa/AP/SIPA

Affrontements entre des manifestants et la police après l`arrestation d`Ousmane Sonko, à Dakar, le 3 mars 2021

Trois personnes ont trouvé la mort dans des heurts survenus jeudi à Ziguinchor (sud) entre manifestants et forces de l’ordre, a appris l’APS de plusieurs sources hospitalières.



Les affrontements ont eu lieu après l’annonce du verdict du procès pour viol et menaces de mort de l’opposant et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, contre Adji Sarr, devant la chambre criminelle du tribunal de Dakar.



Sidiya Diatta, l’une des victimes, est âgé d’une trentaine d’années et est membre des Jeunes patriotes du Sénégal (JPS), la section jeunesse du parti politique de M. Sonko.



Il a succombé à ses blessures lorsqu’il a été évacué à l’hôpital de la Paix, à Ziguinchor.



Omar Sarr est décédé dans les mêmes circonstances à l’hôpital régional de Ziguinchor, selon une source hospitalière.



Ousmane Badio, un mécanicien, est décédé vers 18 h 45 à l’hôpital Silence de Ziguinchor, après avoir été blessé durant les heurts entre forces de l’ordre et manifestants.



Les affrontements ont engendré des pertes matérielles.



Un bus de l’université Assane-Seck et une voiture appartenant au service régional de l’élevage ont été incendiés, et les locaux dudit service saccagés.



Le collège de Lyndiane 1, l’école primaire Amath-Barry et une maison appartenant à une militant de l’Alliance pour la République (parti au pouvoir) ont également été pillés.



Des pillards ont mis le feu à l’unité de formation et de recherche en santé de l’université Assane-Seck.



De violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants sont survenus à Dakar à la suite du procès pour viol et menaces de mort d’Ousmane Sonko.



Le chef de l’opposition a été acquitté par la chambre criminelle du tribunal de Dakar des accusations de viol et de menaces de mort sur la jeune dame Adji Sarr, mais il a été condamné à deux ans de prison ferme pour ‘’corruption de la jeunesse’’.



La juridiction l’a condamné à payer une amende de 600.000 francs CFA.



Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage où se seraient déroulés les faits jugés, a été acquittée de l’accusation de complicité de viol.



Mais elle a été condamnée à deux ans de prison ferme pour incitation à la débauche.



La chambre criminelle a également condamnée Mme Ndiaye à payer une amende de 600.000 francs CFA.



Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye doivent payer solidairement 20 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Adji Sarr, selon la décision rendue par la juridiction.



M. Sonko, jugé par contumace, peut faire appel de la décision de la chambre criminelle dans un délai de quinze jours, si le procureur le fait arrêter ou s’il se constitue prisonnier, a expliqué à la presse l’avocat Ousmane Thiam, secrétaire général de l’Ordre des avocats du Sénégal.



