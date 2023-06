Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse - adakar.com

Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse Publié le vendredi 2 juin 2023 | RFI

© Autre presse par dr

Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse

Le jugement dans l’affaire Ousmane Sonko / Adji Sarr est tombé ce 1er juin 2023 à la chambre criminelle de Dakar. L’opposant a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale sénégalaise. Son procès s’était tenu en son absence le 23 mai. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viols ou cinq ans de prison pour le délit de « corruption de la jeunesse ». Depuis le début de cette longue procédure en février 2021, Ousmane Sonko a toujours dénoncé un « complot » pour l’écarter de la présidentielle prévue en février 2024.



Ousmane Sonko peut être arrêté « à tout moment », a déclaré à la presse jeudi en fin de journée le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. « La condamnation doit être exécutée. On est en matière de contumace et la mesure peut être exécutée à tout moment », a-t-il dit.



L’opposant politique a été condamné à deux ans ferme, pour corruption de la jeunesse. Les faits de viol et de menaces de mort n’ont donc pas été retenus par la chambre criminelle du Tribunal de Dakar, ce 1er juin 2023. La propriétaire du salon de massage, Ndeye Khady Ndiaye, écope également de deux ans de prison ferme pour incitation à la débauche.