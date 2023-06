Au Sénégal, la colère après le verdict dans l’affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko - adakar.com

Deuxième journée de manifestations violentes à Dakar

Dakar, le 4 mars 2021 - Les manifestations ont repris de plus belle ce jeudi 4 mars 2021, dans plusieurs localités de Dakar. Les manifestants ont saccagé plusieurs biens publics. Tweet

L’opposant au président Macky Sall a été condamné à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse », mais acquitté de l’accusation de viols. Des heurts ont éclaté à Dakar et Ziguinchor.



De toutes parts, il y avait de la colère à Dakar. Jeudi 1er juin, le verdict de l’affaire politico-judiciaire la plus sensible du pays n’a apaisé ni la victime ni l’accusé. Dans un tribunal entouré d’un épais cordon policier, les juges ont condamné Ousmane Sonko, le principal opposant sénégalais, à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse », une peine qui suffit à le rendre inéligible pour la présidentielle de février 2024. Il a en revanche été acquitté des accusations de menaces de mort et de viols, pour lesquelles le procureur avait requis dix ans de prison.



Le président du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) était accusé par Adji Sarr, une ancienne employée du salon de massage Sweet Beauty, de viols répétés entre décembre 2020 et février 2021. Elle avait alors 21 ans. « Je suis effondrée », a déclaré Adji Sarr au Monde, peu après sa sortie du tribunal où elle s’était rendue contrairement à M. Sonko qui a boycotté les audiences. Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage, a été condamnée à deux ans de prison ferme pour « incitation à la débauche ». Elle devra payer solidairement avec Ousmane Sonko 20 millions de francs CFA (quelque 30 000 euros) de dommages et intérêts à Adji Sarr.

« Ousmane Sonko m’avait dit à plusieurs reprises que personne ne me croirait. Il avait raison. Ces deux ans de prison ferme, je n’en ai rien à foutre ! Il m’a violée, c’est ça la vérité. Je suis choquée. Tout ça pour ça. C’est lui qui a gagné, j’ai perdu », précise-t-elle, d’une voix fatiguée.



Gagnant ? Dans le camp de l’opposant, on s’estime aussi victime. « Ce verdict sur commande est l’ultime étape d’un complot ourdi par Macky Sall et ses sbires », estime le bureau national du Pastef dans un communiqué publié jeudi dans l’après-midi, appelant « le peuple sénégalais » à « descendre dans la rue » et demandant aux « forces de l’ordre et à l’armée de se mettre de son côté ».