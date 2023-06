Me Ciré Clédor Ly, avocat de la défense: “Ousmane Sonko n’a jamais été poursuivi pour les faits de corruption de la jeunesse“ - adakar.com

Aussitôt la décision de condamnation à 2 ans de prison contre Ousmane Sonko rendue publique par la Chambre criminelle du Tribunal de Dakar, les avocats du parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité“ (PASTEF) ont livré leurs premières impressions.



L’opposant au régime du président Macky Sall a été acquitté et relaxé pour les faits de viols répétés et menaces de morts présumés, infractions pour lesquelles il était poursuivi depuis plus de deux ans. Par contre, la Chambre criminelle a retenu le délit de corruption de la jeunesse pour infliger une peine de 2 ans de prison à Ousmane Sonko. Une décision qui déconcerte les avocats d’Ousmane Sonko.



Me Ciré Cledor Ly, coordonnateur du pool des avocats d’Ousmane Sonko, dénonce une décision fondée sur une infraction qui n’a pas fait l’objet d’enquête et qui n’a pas été débattue à la barre. "Ousmane Sonko n’a jamais été poursuivi pour les faits de corruption de la jeunesse. Il n’y a jamais eu d’enquête pour cette infraction. Cette infraction n’a jamais été débattue à l’audience", a indiqué Me Ciré Clédor Ly à la sortie d’audience. Les avocats d’Ousmane Sonko n’ont pas pu plaider devant la Cour en l’absence de leur client qui n’a pas déféré à la convocation du tribunal.



Commande politique



Selon le coordonnateur du pool des avocats de Ousmane Sonko, la décision de condamnation à 2 ans de prison est une commande politique visant à rendre Ousmane Sonko inéligible à la prochaine présidentielle.



"Le juge a acquitté Ousmane Sonko du crime de viols et de l’infraction de menaces de mort. Mais, il fallait que la commande politique qui était de faire en sorte qu’une décision le rende inéligible soit rendue et que le juge y parvienne. Il faut que l’on arrête de s’amuser avec tout un peuple. La justice n’est pas un jeu. La gamine Adji Sarr a été utilisée et a joué son rôle comme une actrice", a poursuivi Me Ciré Clédor Ly.



La partie civile à moitié satisfaite



Me El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr, la plaignante qui avait accusé Ousmane Sonko de viols et menaces de mort, assure que sa cliente est à moitié satisfaite de la décision rendue par le tribunal. Le juge n’a pas retenu les crimes de viols et de menaces de mort.



"Ma cliente n’est pas satisfaite totalement. Elle aurait voulu la condamnation d’Ousmane Sonko à la peine attendue. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais nous sommes satisfaits en partie", a pour sa part commenté Me Diouf. Il se réjouit néanmoins du verdict rendu par le tribunal. Il s’agit selon la robe noire d’une "victoire contre un homme qui défait la justice".



Birahim Seck pour la cessation de la persécution contre Ousmane Sonko



Le coordonnateur du Forum civil, la section sénégalais de Transparency international, demande, à la lecture de la décision du tribunal, la cessation de la persécution contre Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye. Pour Birahim Seck, la requalification des faits de corruption à la jeunesse pose problème.



"Il est impératif que cette mascarade s’arrête. A la lecture du verdict, la persécution continue contre M. Ousmane Sonko et Mme Ndèye Khady Ndiaye doit cesser. Les faits de viol n´ayant pas été retenus cette requalification pose problème. La justice doit être réformée de la cave au grenier", a commenté Birahim Seck.



