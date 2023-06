Sweet Beauté: Ousmane Sonko acquitté pour viols et menaces de mort et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse - adakar.com

Ousmane Sonko a été condamné, ce jeudi 1er juin 2023, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar dans le cadre du procès contre Adji Sarr.



Ousmane Sonko est aussi condamné à 600 000 Francs CFA d’amende et à payer 20 millions FCFA de dommages et intérêts solidairement avec Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon “Sweet Beauté“.



Ndeye Khady Ndiaye a été condamnée également 2 ans pour incitation à la débauche et relaxée des faits de complicité de viols.



Le tribunal a acquitté le président du Parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité“ pour les crimes de viols et menaces de mort répétés pour lesquels le procureur avait requis 10 ans de prison ferme.



Le délibéré a été rendu par la chambre criminelle en l’absence d’Ousmane Sonko, dont la résidence est barricadée et sous étroite surveillance des forces de l’ordre depuis dimanche.



Ce verdict est l’épilogue d’une procédure enclenchée depuis février 2021. Ousmane Sonko, député et leader du parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité“, est accusé par Adi Sarr, masseuse dans un salon dénommé “Sweet Beauté“, de viols répétés et de menaces de mort.



L’opposant crie au complot et appelle à la résistance. Les événements tragiques, les scènes de violences, consécutives à son arrestation, vont causer la mort d’au moins 17 personnes entre le 3 et le 8 mars 2021.



Makhtar C.