Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols de l’opposant Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, leader de “Pastef, les Patriotes“

Dakar se réveille sous haute tension. Le délibéré du procès de l’opposant Ousmane Sonko pour viols est attendu ce jeudi 1er juin. Le procureur a requis contre le troisième de la présidentielle de 2019 et président du parti Pastef dix ans de réclusion pour viols, ou au minimum cinq ans de prison pour « corruption de la jeunesse ».



C'est la conclusion d’une affaire qui dure depuis plus de deux ans. Tout a commencé en février 2021, rappelle Juliette Dubois à Dakar, lorsqu'une employée de salon de massage, Adji Sarr, porte plainte contre l’opposant pour viols et menaces de mort. Depuis, il a admis être allé se faire masser pour des problèmes de dos, mais il nie tout viol et dénonce un complot politique pour l’écarter de la course à la présidentielle.



Le procès s’est ouvert mardi dernier sans Ousmane Sonko qui s’était retranché dans son fief de Ziguinchor, en Casamance. Il disait que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour qu’il s’y rende.