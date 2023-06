À la Une: Ousmane Sonko face à son destin… - adakar.com

Publié le jeudi 1 juin 2023

C’est le grand titre de WalfQuotidien à Dakar. Et c’est en effet ce jeudi matin que l’opposant connaîtra son sort dans l’affaire Sweet Beauté. « Le maire de Ziguinchor risque gros, s’exclame le journal, au cas où il serait reconnu coupable des chefs d’accusation de viol par la chambre criminelle de Dakar. Selon les dispositions de l’article 320 du code pénal, tout accusé reconnu coupable de viol est condamné entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle. »



Rappelons que le procureur avait requis il y a une dizaine de jours dix ans de prison ferme à l’encontre de l’opposant.



Alors, « Sonko : la chute ? », s’interroge Le Quotidien, autre journal sénégalais. Le Quotidien qui n’épargne guère l’opposant : « Ousmane Sonko avait pour lui la popularité et un capital attractivité comme aucun homme politique sénégalais avant lui. Seulement voilà, à force de prendre sa pleine puissance comme un totem d’impunité, aucune institution ne va échapper à la défiance et aux outrances du président du parti Pastef. Devenu le poison lent de la démocratie sénégalaise, l’homme ne fixe aucune limite dans ses perditions contre les institutions de la République. À commencer par le Président Macky Sall, sans oublier les juges, les généraux, la police, la gendarmerie, la Magistrature, la presse. Ousmane Sonko, omni-opposant autoproclamé, ne résiste plus à la tentation de surpuissance qui a fini par lui faire croire qu’il était devenu un citoyen au-dessus des lois. »