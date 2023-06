SENEGAL-CONSOMMATION / Kaffrine fixe ses nouveaux prix de l’huile raffinée et du sucre cristallisé - adakar.com

SENEGAL-CONSOMMATION / Kaffrine fixe ses nouveaux prix de l'huile raffinée et du sucre cristallisé Publié le jeudi 1 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Augmentation de la production de l`huile d`arachide

Kaffrine, (APS) – Le Conseil régional de la consommation de Kaffrine ( centre- ouest) a homologué mercredi à l’unanimité les nouveaux prix du sucre cristallisé et de l’huile raffinée en présence des autorités administratives de la région, a constaté l’APS.



Au cours d’un Comité régional de développement( CRD), présidé par le gouverneur de la région de Kaffrine William Manel et les adjoints des préfets de Malem-Hodar, Birkelane et de Kaffrine, les acteurs de la consommation ont statué sur les nouveaux prix du sucre cristalisé et de l’huile raffinée, deux denrées de consommation courante.



« Pour le sucre cristallisé, il y avait quelques tensions sur le marché, il fallait d’où la nécessité de prendre une mesure tendant à réguler le marché », a expliqué El Hadji Yoro Fall, chef de service du commerce de Kaffrine.



M. Fall a indiqué que « le prix du sucre chez le grossiste est fixé désormais à 629. 000 Francs CFA la tonne ».



« Chez le demi grossiste, la tonne est cédée à 635 000 de francs CFA. Ce qui correspond à 31 750 de francs CFA le sac. Chez le détaillant, le kilogramme du sucre est vendu à 660 fr de francs CFA au niveau des départements de Malem-Hodar, Birkelane et Kaffrine). Dans le département de Koungheul, le prix du kilogramme est fixé à 665 francs CFA », a précisé El Hadji Yoro Fall.



En ce qui concerne l’huile raffinée, le commissaire aux enquêtes économiques soutient que, les cours mondiaux sont favorables à une baisse. « Ce que l’Etat a pris en compte et mis en œuvre pour protéger les consommateurs », fait-il valoir.



« Le bidon d’huile de 20 litres s’échange à 20 900 FCFA chez le grossiste, tandis que chez le demi-grossiste, il est fixé à 21 400 FCFA. Le litre d’huile est vendu à 1 110 FCFA dans toute la région », a poursuivi le chef de service régional du commerce.



Le gouverneur de la région de Kaffrine William Manel a invité les acteurs, notamment les commerçants, au respect des prix homologués. L’exécutif régional a aussi engagé ses services à « veiller à l’application des nouvelles mesures ».



