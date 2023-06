Togo: 17 pays d’Afrique adoptent une déclaration sur les engrais pour transformer leur agriculture - adakar.com

Togo: 17 pays d'Afrique adoptent une déclaration sur les engrais pour transformer leur agriculture Publié le jeudi 1 juin 2023 | RFI

Dix-sept pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont adopté mercredi 31 mai la « Déclaration de Lomé sur les Engrais et la Santé des Sols ». Le texte a été approuvé en présence des présidents du Togo, du Niger et de Guinée-Bissau, ainsi qu’une vingtaine de ministres. Ils étaient réunis pendant deux jours à Lomé, avec les représentants de la Cédéao et de la Banque mondiale.



Les dirigeants ont cherché des solutions pour rendre les fertilisants plus accessibles et abordables, alors que la région - très dépendante des importations - en manque cruellement dans un contexte de crise alimentaire. Ils s’engagent donc à tripler la consommation d’engrais d’ici à 2035, pour doubler la productivité agricole.