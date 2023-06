Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d’Ousmane Sonko - adakar.com

Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d'Ousmane Sonko Publié le jeudi 1 juin 2023 | RFI

Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d`Ousmane Sonko

Dakar se réveille sous haute tension. Le délibéré du procès de l’opposant Ousmane Sonko pour viols est attendu ce jeudi. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 encourt de cinq à dix ans de prison. S’il est condamné, il sera définitivement inéligible.



avec nos correspondantes à Dakar,



C'est la conclusion d’une affaire qui dure depuis plus de deux ans… Tout a commencé en février 2021, rappelle Juliette Dubois à Dakar, lorsqu'une employée de salon de massage, Adji Sarr, porte plainte contre l’opposant pour viols et menaces de mort. Depuis, il a admis être allé se faire masser pour des problèmes de dos mais il nie tout viol et dénonce un complot politique pour l’écarter de la course à la présidentielle.