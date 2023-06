CEDEAO: la Banque mondiale annonce un montant de 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur de l’agriculture d’ici 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie CEDEAO: la Banque mondiale annonce un montant de 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur de l’agriculture d’ici 2024 Publié le mercredi 31 mai 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

62ème sommet de la CEDEAO à Abuja

Abuja, le 4 décembre 2022 - Le Président Macky SALL a participé dimanche au 62ème sommet de la CEDEAO à Abuja. Tweet

La Banque mondiale a annoncé ce mercredi 31 mai 2023, éjecter 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur de l'agriculture d'ici 2024, au cours de la table-ronde de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement togolais, la Banque mondiale, et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Lomé, au Togo, indique la CEDEAO dans un communiqué final.







Ce fond supplémentaire à l’enveloppe d’origine d’appui au secteur agricole passe de 4 milliards déjà engagés et en cours de mise en œuvre à 5,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un soutien continu aux réformes nécessaires pour l'amélioration de la santé des sols et le renforcement du secteur des engrais en matière de gestion des subventions, de contrôle de qualité et traçabilité à travers des opérations de politique de développement et des projets de production d'engrais verts.



En outre, les Pays Bas se sont joints à cette offre, en annonçant une allocation de 100 millions d'euros pour soutenir le secteur en Afrique de l'Ouest au cours de la prochaine décennie.







A l’occasion, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a déclaré, qu'« en faveur des pays membres de la CEDEAO et avec les partenaires au développement, la Banque mondiale s'engage à accroître leur soutien financier et technique pour une agriculture résiliente, porteuse de développement durable et créatrice d'emplois. Nous travaillons avec les institutions africaines pour promouvoir la santé des sols et lutter contre l'insécurité alimentaire».







A l’issue des interventions fructueuses durant ce meeting, l’adoption d'une feuille de route sur la santé des sols a été approuvée par les délégations pays en présence du président Faure Essozimna Gnassingbé de la République Togolaise, du président Mohamed Bazoum de la République du Niger, et du président Umaro Sissoco Embalo de Guinée Bissau.







Le président de la CEDEAO, les représentants de partenaires régionaux du développement, notamment l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), le Centre international pour le développement des engrais (IFDC), entre autres, ainsi que des dirigeants de l'industrie des engrais ont pris part à cette rencontre régionale.







Le Table-ronde de haut niveau sur les engrais s’est tenue du 30 au 31 mai 2023 à Lomé Togo sous le thème « Cultiver l'avenir en nourrissant les sols ». Cette rencontre a permis de déterminer une feuille de route commune en faveur des réformes et des investissements, afin de rendre les engrais plus accessibles et abordables à travers la région. Ce sont plusieurs élus venus du Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo qui y ont pris part.





H.B