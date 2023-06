Ouverture du dialogue national - Macky Sall: “je prends l’engagement avec le gouvernement d’organiser des élections libres et transparentes“ - adakar.com

© Présidence par PMD

Ouverture du dialogue national au Palais de la République

Dakar, le 31 mai 2023 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce mercredi 31 mai 2023, à l`ouverture du dialogue national. Tweet



Le dialogue national a été officiellement ouvert, ce mercredi 31 mai 2023, à la salle des Banquets de la Présidence de la République sous la présidence du chef de l'État.



Avec à ses côtés, les présidents d'institutions et le Premier ministre, le président de la République, Macky Sall, à rappelé que le dialogue est profondément ancré dans notre tradition.



Dans son allocution d'ouverture, le président Macky Sall a assuré que le gouvernement va s'engager à la tenue d'élections libres et transparentes.



"L’échéance présidentielle de 2024 s’impose comme sujet de dialogue. Je prends ici l’engagement avec le gouvernement d’organiser des élections libres et transparentes", a déclaré Macky Sall à l'ouverture des concertations.



Le Chef de l'Etat a aussi appelé à la préservation de la paix sociale dans le pays en dépit des divergences et des clivages partisans.



Malgré l'absence de la plus grande coalition de l'opposition, à savoir Yewwi Askan Wi, la cérémonie officielle du dialogue national a cependant enregistré la participation de Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal, et membre de YAW.



L'ancien maire de Dakar à notamment évoqué la crise de confiance qui explique, à ses yeux, l'absence de l'essentiel de la coalition Yewwi Askan Wi dont il est membre. "On est là pour se dire des vérités" à avancé Khalifa Sall en appelant à l'organisation d'élections inclusives. Le chef de Taxawu Sénégal appelle à mettre au cœur du dialogue la question du parrainage, des détenus politiques mais également la question du 3e mandat prêté au président Macky Sall.



Auparavant, le président du parti REWMI, Idrissa Seck, récemment démissionnaire de Conseil économique social et environnemental (CESE) et de la majorité Benno Bokk Yakaar, assist aux côtés de Cheikh Bamba Dièye, Serigne Mansour Sy Djamil, a aussi répondu à l'appel au dialogue lancé par le président Sall.



"J'attends de ce dialogue, les conclusions suivantes : une démocratie renforcée, des élections claires, libres, transparentes et inclusives, des résultats incontestables qui reflètent l'exacte expression de la volonté et du choix du peuple sénégalais, seul habilité à décider à qui il confie son mandat. Et tout ceci sans aucune entrave", a déclaré Idrissa Seck, appelé au cours de la cérémonie, chef de l'opposition par le président Macky Sall.



Le dialogue national est programmé pour ne pas dépasser une quinzaine de jours. Les travaux en commission suivis de la plénière vont constituer donner corps au dialogue national.