Journée Mondiale Sans Tabac 2023 : L'OMS encourage la transition vers des cultures alimentaires en Afrique Publié le mercredi 31 mai 2023

Le tabac

La Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, a exprimé sa préoccupation quant aux effets négatifs de la culture et de la production du tabac sur la sécurité alimentaire et l'écosystème. En Afrique, <<57,9 % de la population africaine est exposée à une insécurité alimentaire modérée à grave.>>



Par conséquent, la Directrice de l'OMS en Afrique a appelé les gouvernements à soutenir les cultivateurs de tabac dans la transition vers des cultures de remplacement en supprimant les subventions accordées à la culture du tabac et en investissant ces fonds dans des programmes de substitution des cultures. Elle a aussi souligné que la substitution de la culture du tabac par des cultures vivrières nutritives pourrait contribuer à nourrir des millions de familles et améliorer les moyens de subsistance des communautés agricoles en Afrique.



En outre, la Représentante de l'organisation a exhorté les pays producteurs à promulguer des lois, à élaborer des politiques et à créer des conditions favorables à la transition des producteurs de tabac vers des cultures vivrières.



Malgré la diminution de la superficie consacrée à la culture du tabac à l'échelle mondiale, celle-ci a augmenté de 3,4 % en Afrique entre 2012 et 2018, avec une augmentation de 10,6 % de la production de feuilles de tabac dans la région. Cette augmentation est attribuée à un cadre réglementaire plus favorable à l'industrie du tabac et à une demande croissante.



Pour endiguer ce phénomène, l'OMS a lancé une initiative au Kenya qui a permis à plus de 2000 cultivateurs de tabac de se tourner vers des cultures de remplacement, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle, augmentant les revenus des agriculteurs et préservant l'environnement.



Cette initiative est en cours de mise à l'échelle en Ouganda et en Zambie, et devrait être envisagée dans tous les pays producteurs de tabac en Afrique.



L.L