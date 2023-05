Utilisation des technologies de la 5G : l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes lance un appel public à candidatures pour l’attribution des fréquences - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Utilisation des technologies de la 5G : l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes lance un appel public à candidatures pour l’attribution des fréquences Publié le mercredi 31 mai 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La 5G en Afrique n’est pas pour 2021

Tweet

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a lancé, ce Mercredi 31 mai 2023, un appel public à candidatures pour l'attribution de fréquences autorisant l’utilisation des technologies de la 5ème génération en vue de l'établissement et l'exploitation de réseau ouvert au public de communications électroniques 5G au Sénégal.



L’Etat du Sénégal a décidé, au cours de cet exercice de l’année 2023, de renforcer la connectivité très haut débit ainsi que les usages numériques dans le pays en attribuant des fréquences pour l’établissement et l’exploitation de réseau ouvert au public de communications électroniques 5G au Sénégal.



Pour s’enquérir dudit marché, l’autorité de régulation, stipule selon la note que, « peuvent se porter candidats dans le cadre du présent appel public à candidatures, uniquement les sociétés de droit sénégalais détentrices d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau ouvert au public et de fourniture de services de communications électroniques, en vigueur au Sénégal à la date du dépôt de la candidature ».



Les candidats devront prendre note en se fiant au dossier de d’appel public à candidature qui comporte 3 documents: le règlement d’appel public à candidatures ; le modèle de cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseau ouvert au public 5G ; le modèle de convention de concession régissant les rapports entre le Concédant et le Titulaire à l’attribution.



« Les dossiers d’appel public à candidatures seront remis aux candidats, contre un paiement non remboursable des frais de dossier de deux millions (2 000 000 F CFA) de francs CFA. les candidats intéressés sont invités à venir retirer le dossier d’appel public à candidatures au siège de l’ARTP, situé à



Ouakam-Mamelles, Route des Almadies», indique le communiqué.



Ensuite les dossiers d’appel public à candidatures pourront être retirés jusqu’au 1er juillet 2023 et remis au plus tard le 14 juillet 2023, à 11 heures précises du matin, au siège de l’ARTP (adresse identique à celle présentée ci-dessus).



H.B