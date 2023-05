Football: Boulaye Dia forfait au prochain rassemblement des Lions de la Teranga - adakar.com

Football: Boulaye Dia forfait au prochain rassemblement des Lions de la Teranga Publié le mercredi 31 mai 2023

Sénégal : Boulaye Dia explique son choix pour les Lions

L’attaquant sénégalais de la Salernitana (Serie A, Italie), Boulaye Dia, est déclaré forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe national du Sénégal, dans le cadre des matchs préparatoires de juin.



L'international sénégalais sera indisponible sur un mois après s'être fait opéré d’une meniscetomie du genou gauche ce mardi 30 mai 2023 à Lyon, a relayé son club.



Dans les semaines à venir, les Lions de la Teranga joueront plusieurs matchs. Ils affronteront en match amical le 17 juin prochain le Bénin et le 20 juin suivant la Seleçao du Brésil. Ces matchs permettront au stratège Aliou Cissé de régler les paramètres défaillants avant la dernière rencontre prévue le 04 septembre 2023 face au Rwanda, pour le compte de la 6è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2024.



Hormis Boulaye Dia, on saura qui ne sera pas convoqué pour les préparatifs par le sélectionneur Aliou Cissé, qui sera en conférence de presse ce vendredi 02 juin 2023 pour diffuser sa liste de joueurs.



Pour rappel, Boulaye Dia est le troisième meilleur buteur de la Serie A avec 16 réalisations. Plusieurs clubs comme la Juventus, le Napoli, le Milan AC et l’Inter de Milan sont intéressés par sa signature lors du prochain mercato.



H.B