Agriculture: 14500 emplois directs et 35000 emplois indirects attendus de l’Agropole Sud

Agriculture

Le projet Agropole sud prévoit générer 14500 emplois directs et 35000 emplois indirects dans la région naturelle de Casamance constituée des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda (Sud).



Cette information a été donnée le mardi 30 Mai dernier par Ousseynou Konaté, coordonnateur du projet, lors de la rencontre de partage et de concertation avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.



Selon les explications du coordonnateur, l’objectif de ce projet est de valoriser les produits agricoles, notamment l’anacarde, le maïs et la mangue à travers la mise en place des unités de transformation pour plus de valeur ajoutée et permettre aux producteurs de bénéficier de tous les avantages de la production.



« Le projet vient donc pour accompagner les producteurs afin de leur permettre d’avoir de la valeur ajoutée dans la production » a ajouté M. Konaté.



Le projet compte également mettre en place des unités de transformation.





