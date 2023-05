Tentative d’attaque du domicile de Barth : PASTEF dénonce l’arrestation injuste de ses militants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tentative d’attaque du domicile de Barth : PASTEF dénonce l’arrestation injuste de ses militants Publié le mercredi 31 mai 2023 | setal.net

© Partis Politiques par DR

Ouverture du procès en appel de Barthélémy Dias

Dakar, le 7 novembre 2018 - Le procès en appel de Barthélémy Dias s`est ouvert, ce mercredi, devant la Cour d`appel de Dakar au palais de Justice. Tweet

Des vidéos montrant de jeunes individus malmenés circulent sur internet. Selon certaines informations, il semblerait que ces personnes aient tenté de saccager la résidence du maire de Dakar, Barthélémy Dias, située à Mermoz.



Ce doute est amplifié par le fait que les "assaillants" sont membres du Pastef. Cependant, dans un communiqué publié dans la soirée, la section communale du PASTEF de Mermoz Sacré Coeur tient à clarifier les choses. Tout en reconnaissant que ces jeunes sont des militants de leur parti, le communiqué explique qu’ils ont été injustement accusés.



La section communale révèle : "Ils ont été attaqués par les membres de la garde rapprochée du maire simplement parce qu’ils étaient paisiblement assis à leur endroit habituel dans leur quartier. Ainsi, l’un d’entre eux, nommé Beyna Gueye, alias Papi, a été remis à la police". Le communiqué ajoute que ces personnes prises à partie résident dans le quartier et sont des voisins du maire, qui les connaît bien.



"Nous dénonçons avec la plus grande vigueur ces attaques perpétrées par les partisans du maire de Dakar à l’encontre des militants du PASTEF de Mermoz sacré cœur, et nous demandons à la police de les libérer car ils n’ont rien fait.



En tant que voisins, s’asseoir à proximité de la résidence du Maire Barthélémy Dias ne constitue en aucun cas un délit", déplore la section communale du PASTEF. La cellule du parti de l’opposition, qui condamne ces actions, estime que "ces manœuvres relèvent de la manipulation, alors que certains acteurs politiques, marginalisés et mal perçus par l’opinion publique, cherchent à attirer l’attention sur eux".