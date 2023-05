SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / Aliou Cissé en conférence de presse, vendredi - adakar.com

SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / Aliou Cissé en conférence de presse, vendredi
Publié le mercredi 31 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Dakar – Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal de football, Aliou Cissé, va animer une conférence de presse, vendredi à 10 h, au restaurant Good Rade, à Dakar, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Dans un communiqué reçu à l’APS, la FSF annonce que Cissé va publier à cette occasion la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de l’équipe nationale.



Le Sénégal jouera le 17 juin contre le Bénin, à Cotonou, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Cette compétition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Cinq villes accueilleront la CAN 2023 : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.



L’équipe du Sénégal, tenante du titre, et cinq autres nations ont déjà validé leur ticket à deux journée de la fin des éliminatoires prévue en juin et septembre. Il s’agit du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.



Vingt-quatre équipes participeront à cette 34e édition de la CAN. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le 12 octobre prochain.



Le 20 juin prochain, les coéquipiers de Sadio Mané vont rencontrer le Brésil en amical. Le match contre la Seleção aura lieu au stade José Alvalade XXI, à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le coup d’envoi sera donné à 20 h 30 mn (heure locale).



