SENEGAL-POLITIQUE / BBY va organiser ''un vaste rassemblement'', le 3 juin, place de la Nation

SENEGAL-POLITIQUE / BBY va organiser ''un vaste rassemblement'', le 3 juin, place de la Nation
Publié le mercredi 31 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle, va organiser ‘’un vaste rassemblement’’, le 3 juin prochain, place de la Nation, à Dakar, ‘’pour célébrer les principes de la République’’, a annoncé mardi le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye.



‘’Notre coalition a décidé d’organiser un vaste rassemblement pour la République, le 3 juin 2023, sur la place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la nation sénégalaise, qui est une et indivisible’’, a-t-il dit lors d’une conférence de presse.



Plusieurs leaders politiques de la majorité présidentielle, dont le Premier ministre, Amadou Ba, ont pris part à la rencontre de BBY avec les journalistes.



‘’Ce rassemblement est donc celui de la République, celui de la démocratie, celui du peuple sénégalais, qui est imbu des valeurs de solidarité et de paix, de sécurité et de stabilité’’, a ajouté Seydou Guèye.



La majorité présidentielle appelle les ‘’forces vives de la nation’’ à prendre part à ce rassemblement.



Depuis sa création en 2012, BBY défend la République, l’Etat de droit et la démocratie, selon M. Guèye.



Evoquant le dialogue politique qui va s’ouvrir mercredi après-midi au palais de la République, à l’initiative du président du chef de l’Etat, il a salué, au nom de Benno Bokk Yaakaar, la ‘’gouvernance inclusive’’ de Macky Sall.



BBY a réaffirmé son attachement sans réserve à son leader, dont ‘’l’œuvre colossale à la tête’’ du pays ‘’est saluée par notre peuple’’, a dit le porte-parole de l’APR, l’une des composantes de la majorité présidentielle.



