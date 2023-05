Situation au Sénégal – « Nous prenons le chemin d’une guerre civile, de l’exil et de la misère… », Juan Branco - adakar.com

Juan Branco alerte sur la situation du Sénégal. L’avocat français de Ousmane Sonko estime que c’est extraordinairement grave.



Des centaines de personnes arrêtées, des manifestants abattus de tirs, des nervis armés dans les rues de Dakar.

Les avocats de Ousmane Sonko ont été gazés en tentant de s'approcher de leur client.

« Des centaines de personnes sont arrêtées, des manifestants sont abattus de tirs en pleine tête et poitrine, les rues de Dakar se remplissent de nervis armés, masqués, convoyés par des voitures sans immatriculation« , décrit-il dans un post sur son compte Twitter visité par Senego.



De son avis, on file tout droit vers une guerre civile. « Nous prenons le chemin d’une guerre civile, de l’exil et de la misère qui se répandront comme la poudre, et nous reviendront« , a-t-il dit.



Branco de révéler: « Mes confrères ont été gazés aujourd’hui alors qu’ils s’approchaient de leur client. Où va Macky Sall ? Où va le pouvoir ?« .



Depuis dimanche, l’accès au domicile du leader de Pastef, Ousmane Sonko est interdit à tout le monde.