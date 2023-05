BCEAO: une master-class en ligne de COFEB et HEC Paris explore les stratégies des banques pour financer les infrastructures en Afrique - adakar.com

BCEAO: une master-class en ligne de COFEB et HEC Paris explore les stratégies des banques pour financer les infrastructures en Afrique Publié le mercredi 31 mai 2023

Bertrand QUELIN, Professeur permanent de stratégie à HEC Paris et Directeur académique du Parcours CEMSTRAT 2

Le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaire (COFEB), centre de formation et de recherche de la BCEAO a tenu, ce mardi 30 mai 2023, en partenariat avec HEC Paris, une Master-Class internationale en ligne portant sur le thème :« Financement des infrastructures en Afrique : quelles stratégies pour les banques ? ».



Introduit Bertrand Quelin, Professeur permanent de stratégie à HEC Paris et Directeur académique du Parcours CEMSTRAT 2, la Master-classe par visioconference rentre dans le cadre des parcours de Management Certifiants BCEAO-COFEB/HEC Paris. Elle est déroulée à l'intention des cadres et dirigeants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA.



Le professeur Bertrand Quelin est notamment revenu au cours de son exposé sur les avantages et inconvénients des différentes options de financement des infrastructures pour les banques.

Partant du postulat de la faiblesse du financement privé en Afrique, le Professeur permanent de stratégie à HEC Paris et Directeur académique du Parcours CEMSTRAT 2.



Pour expliquer cet état de fait, le Professeur Bertrand Quelin relève que pour les investisseurs financiers "les rendements ajustés au risque des projets privés ne sont pas convaincants."

En effet, pour les investisseurs financiers, les projets d'infrastructures en Afrique, en comparaison au reste du monde, sont "jugés moins attrayants qu'ailleurs.



Pour le chercheur, trois facteurs peuvent "expliquer principalement cette situation". Il y a d'abord les défaillances du Marché, ensuite l'environnement institutionnel et les facteurs spécifiques à l’Afrique qui limitent les rendements dans les secteurs du développement et enfin les risques d’investissements élevés. Ces derniers, précise le professeur Bertrand Quelin, se cristallisent autour de trois facteurs qui ont pour noms "mauvaise préparation des projets", "risque de change élevé" et "difficultés de désinvestissement".



Il faut relever que le Programme conjoint BCEAO- COFEB/HEC Paris de renforcement des capacités managériales du secteur bancaire et financier est une initiative des autorités de la BCEAO, visant à permettre aux dirigeants et aux cadres du système financier de l'UEMOA, d'accéder à des formations de haut niveau conformes aux normes internationales.



Le Programme conjoint BCEAO- COFEB/HEC Paris propose différents Parcours certifiant destinés aux cadres et dirigeants de l'écosystème bancaire et financier de l'UEMOA et des autres pays d'Afrique.

Le premier Parcours de formation, dénommé « Certificat Exécutive Management Stratégique Bancaire 1 » (CEMSTRAT 1), cible les acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier ainsi que les cadres dirigeants opérationnels et Directeurs de départements des secteurs privé et public. Il va démarrer le 03 juillet 2023 et va porter sur les piliers de la nouvelle économie digitale, ses risques juridiques, économiques et géopolitiques.



Le deuxième Parcours intitulé « Certificat Exécutive Management Stratégique Bancaire 2 » (CEMSTRAT 2) sera lancé le 12 juillet 2023. Il est destiné aux Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints de banques et établissements financiers, ainsi qu'aux hauts responsables des administrations publiques et des organisations régionales. Ce Parcours de haut niveau porte globalement sur le pilotage de la performance des structures. Il s'agit spécifiquement de la vision stratégique, de la création de valeur, de la gestion des situations de crise, et des nouvelles approches en matière de modèle économique.



La dernière offre de formation proposée par le Programme conjoint BCEAO- COFEB/HEC Paris est une série de webinaires thématiques de courte durée (deux demi-journées par thème). Elle est destinée aux cadres des banques et des institutions financières de la zone UEMOA.



Makhtar C.