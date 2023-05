AFRIQUE-FRANCE-FOOTBALL / Chancel Mbemba : « Je veux que tous les bons joueurs sénégalais viennent à l’OM » - adakar.com

AFRIQUE-FRANCE-FOOTBALL / Chancel Mbemba : « Je veux que tous les bons joueurs sénégalais viennent à l'OM » Publié le mardi 30 mai 2023

Le vainqueur de l’édition 2023 du prix Marc-Vivien Foé, le défenseur congolais Chancel Mbemba, qui revendique sa proximité avec plusieurs joueurs sénégalais évoluant dans les championnats européens, a émis le souhait de voir ‘’tous les bons joueurs sénégalais’’ signer à l’Olympique de Marseille (OM), club de Ligue 1 française dont il est sociétaire.



« Moi, je veux que tous les bons joueurs sénégalais viennent à l’OM. Je ne vais pas citer de noms, sinon mon téléphone ne va pas arrêter de sonner [rire]. En tout cas, je dis aux joueurs sénégalais : s’ils ont l’opportunité de venir jouer pour Marseille et sentir la chaleur, c’est un top club’’, a déclaré le lauréat du prix récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1, décerné par RFI et France 24.



À la question de savoir quel joueur il rêverait de voir à l’OM prochainement, il a répondu dans un entretien publié mardi sur le site Internet de RFI : « Ah ! J’ai déjà parlé de mon gars [Iliman Ndiaye, attaquant qui joue à Sheffield United, NDLR] dans une interview récente et cela a fait beaucoup de bruit. Je ne vais rien dire cette fois [rire]’’.



« Mais je pense que pour la majorité des Sénégalais qui jouent au foot, leur premier rêve, c’est de jouer à l’OM’’, ajoute Mbemba, qui ne cache pas sa ‘’relation particulière’’ avec les Sénégalais : Cheikhou Kouyaté à Anderlecht, Mamadou Ndiaye Loum à Porto, Bamba Dieng et Pape Guèye à l’OM.



Surnommé ‘’demi-dieu’’ par les supporteurs de son pays, la République démocratique du Congo, Mbemba dit d’ailleurs que pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1, il aurait voté pour Bamba Dieng, qui l’a côtoyé à l’OM avant de rejoindre le FC Lorient en janvier dernier.



« Ma belle-mère est Sénégalaise, j’ai des cousins au Sénégal qui me disent que l’OM est unique là-bas, c’est comme le Real Madrid’’, a relevé Chancel Mbemba.



L’OM est l’un des clubs français comptant le plus d’audience au Sénégal, sinon le plus populaire et dans lequel plusieurs Sénégalais ont évolué.



La popularité du club phocéen au Sénégal tient aussi au seul président noir à ce jour d’un club professionnel français, à savoir Pape Diouf, décédé le 31 mars 2020 au Sénégal, à l’âge de 68 ans.



Le défunt Pape Diouf, reporter sportif à ses débuts, devient agent de joueurs dans les années 1990, avant d’intégrer l’OM en 2004 en tant que manager général puis président du directoire. Il en devient le président en 2005, devenant le premier, et depuis le seul président noir d’un club professionnel français.



Il est resté à la tête de l’OM jusqu’en 2009, année de son départ à la suite de désaccords internes.



Pape Diouf n’a pas remporté de trophée en tant que président de l’OM, mais il permet au club phocéen de jouer les premiers rôles et de retrouver une stabilité malgré une période financièrement difficile.