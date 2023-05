Le leader de Pastef bloqué chez lui : Couvre-feu pour Sonko - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le leader de Pastef bloqué chez lui : Couvre-feu pour Sonko Publié le mardi 30 mai 2023 | Le Quotidien

© aDakar.com par BL

Situation tendue devant la résidence d`Ousmane Sonko à Ziguinchor

Ziguinchor, le 15 mai 2023- Des partisans d`Ousmane Sonko ont érigé des barricades sur les voies donnant accès à la résidence d`Ousmane Sonko à Ziguinchor alors qu`une menace d`arrestation pèse sur le leader de Pastef. Tweet

Le retour forcé de Ousmane Sonko à Dakar depuis ce dimanche 28 mai a étalé son lot de conséquences dans la capitale et à la Cité Keur Gorgui. Le calme qui régnait dans ce quartier depuis plus d’une semaine appartient désormais au passé pour les habitants. Depuis son retour forcé à Dakar du fait des éléments des Forces de sécurité, la maison du leader du parti Pastef reste inaccessible. Les policiers ont barricadé la zone. Et toutes les entrées et sorties sont filtrées pour éviter toute velléité de manifestation. Hier, la déclaration du leader du parti Pastef a été faite tard le soir. La raison : «L’équipe technique et de communication du maire de Ziguinchor n’a pas pu accéder à son domicile.» En effet, la présence massive de policiers et gendarmes à la Cité Keur Gorgui et environs, et les patrouilles qui y sont effectuées n’ont pas suffi pour parer les velléités de manifestation.