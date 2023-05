Sénégal : Dakar dans une tension indescriptible après le « blocus » d’Ousmane Sonko - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal : Dakar dans une tension indescriptible après le « blocus » d’Ousmane Sonko Publié le mardi 30 mai 2023 | Agence de Presse Africaine

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent principalement sur les violentes manifestations survenues la veille à Dakar, consécutivement aux barricades posées autour du domicile d’Ousmane Sonko que voulaient lever forcément ses partisans.



Sud Quotidien fait remarquer que le « blocus » de la résidence de l’opposant Ousmane Sonko plonge « Dakar sous tension ». La capitale sénégalaise « a vécu encore hier, lundi 29 mai 2023, au rythme des échauffourées ou plutôt des escarmouches » entre forces de l’ordre et partisans et/ou sympathisants du parti Pastef, de la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple) et du mouvement des forces vives de la nation (F24) qui luttent contre un éventuel troisième mandat de Macky Sall à neuf mois de la présidentielle 2024.



« Suite à la mise non officialisée d’Ousmane Sonko en +résidence surveillée+ et au refus des forces de défense et de sécurité de permettre aux leaders du F24 de rejoindre le domicile du maire de Ziguinchor (sud) à la Cité Keur Gorgui, des foyers de tension et d’affrontement se sont ouverts dans certaines zones de Dakar. Pour au final des arrestations à l’instar de celle du coordonnateur de F24, Aliou Sané, des voitures caillassées et incendiées devant des domiciles de responsables de la mouvance présidentielle, des gaz lacrymogènes balancés à gauche et à droite », rapporte le journal.



Bés Bi estime que Dakar était « en folie » lundi à cause des « violentes manifestations » notées un peu partout. Des domiciles de responsables de la coalition au pouvoir, tels que Zator Mbaye, Matar Ba et Serigne Mbaye Thiam, ont été « attaqués » par des manifestants qui se sont également pris aux « chantiers du Bus rapid transit (BRT) ». Le journal affirme aussi qu’une « attaque contre le Train express régional (Ter) a été déjouée » alors que « plusieurs arrestations » ont été enregistrées.



« Bloqué chez lui » depuis que les autorités ont mis fin samedi à sa populaire caravane avant d’organiser son retour forcé à Dakar, Ousmane Sonko, troisième à la dernière présidentielle avec plus de 15% des suffrages et considéré par plusieurs observateurs comme le leader de l’opposition, vit depuis lors sous « couvre-feu », selon Le Quotidien, soulignant que « les leaders du F24 et ses avocats sont empêchés d’accéder à son domicile », à la cité Keur Gorgui. Si le ministre de l’Intérieur a donné « les raisons de son acheminement à Dakar », le maire de Ziguinchor « continue à appeler à la +résistance+ ».



L’Observateur fustige les « dérapages » occasionnés lors des « violentes politiques » d’hier, évoquant « les non-dits de l’+exfiltration+ de Sonko et son appel à la résistance » au moment où il est encore « pris en otage » chez lui. Le journal fait le point sur les « destructions des biens de responsables politiques et les risques de représailles » avant de noter que « 26 personnes ont été arrêtées à Dakar dont trois des assaillants contre les travaux du BRT et des fabricants de cocktails Molotov ».



Le Soleil revient sur la 135ème édition du pèlerinage marial de Popenguine, lundi 29 mai, lendemain de Pentecôte, dans la région de Thiès, à 70 km de Dakar. Le quotidien national note que « Popenguine étrenne son sanctuaire neuf », « un bijou d’un coût de 2,926 milliards de francs CFA réalisé par le Programme spécial pour les sites et cités religieux du président de la République. À cette occasion, l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a fait un appel pour la paix : « On n’a pas forcément raison parce qu’on parle plus fort, avec plus d’habileté ou d’éloquence ».



