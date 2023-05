Football / La série de victoire se poursuit pour le Sénégal: après les Lions et les Lionceaux, les Lioncelles remportent le tournoi UFOA/A - adakar.com

Football / La série de victoire se poursuit pour le Sénégal: après les Lions et les Lionceaux, les Lioncelles remportent le tournoi UFOA/A Publié le mardi 30 mai 2023 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Tournoi UFOA/A U20 féminines : Les Lioncelles écrasent tout et remportent la compétition face à la Sierra Leone

Et de six pour le Sénégal en moins de deux ans. Les équipes du pays de la Teranga poursuivent dans leurs séries de victoire sur le continent africain. Les Lioncelles de l’équipe de football féminine sénégalaise ont remporté le lundi 29 mai 2023, le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaine de la zone A (UFOA/A) après une large victoire (3-0) face au pays hôte, la Sierra Leone.



Après la série de sacre enchaîné dans les différentes disciplines jusqu’au lionceaux U17 récemment champion en Algérie, les joueuses sénégalaise ont suivies l’exemple en raflant le sacre de la première édition du tournoi UFOA/A.



Ce sont au total dix buts qu’on inscrite les joueuses dans cette compétition, durant les trois rencontres disputées.

Les Sénégalaises possèdent un bilan satisfaisant après trois victoires avec une distinction de meilleure buteuse attribué à Hapsatou Malado Diallo, auteure de cinq réalisations.



Pour rappel, l’UFOA/A est un tournoi composé d’une seule poule sous forme de championnat, d’où celui qui aurait collecter le plus de points est déclaré vainqueur. Ce sont quatre équipes qui ont pris part à cette première édition du tournoi. Principalement, la Guinée, la Guinée-Bissau, Sénégal et la Sierra Leone, pays hôte.

Le Sénégal, de février 2022 à ce jour, a raflé presque tous les trophées de football sur le continent, notamment la CAN 2022, les CAN juniors U20, U17, la CAN Beach Soccer, Tournoi UFOA U 15, et maintenant l'UFOA/A féminine.



H.B