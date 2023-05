Football : le défenseur congolais de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba reçoit le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de la Ligue 1 - adakar.com

Publié le mardi 30 mai 2023

le défenseur congolais de l`Olympique de Marseille, Chancel Mbemba

Le défenseur congolais de l’Olympique de Marseille (OM), Chancel Mbemba a reçu ce mardi 30 mai 2023, le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1, ont annoncé les organisateurs selon l’Agence France Presse (AFP).







Il devance le milieu de terrain ivoirien de Lens, Seko Fofana, lauréat l’an dernier et l’attaquant nigérian de Nice Terem Moffi.







Révélé à Anderlecht, Mbemba a rallié Newcastle en 2015 avant de s’imposer à Porto (2018-2022) où il a réussi à deux reprises le doublé Championnat-Coupe (2020, 2022).







Depuis son arrivée à Marseille cette saison, il est devenu l’une des pièces maîtresses de la défense de l’OM, actuellement 3e de la Ligue 1 et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.







Le prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009, est attribué par un jury de près de 100 personnes (journalistes, consultants, anciens joueurs) et porte le nom de l’ancien international camerounais, décédé en plein match d’un arrêt cardiaque lors de la Coupe des Confédérations en 2003 à Lyon.







R-SEKONGO

